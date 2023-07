Tomasz Adamek przekazał bardzo ważną informację. Chodzi o strach, który paraliżuje

Tomasz Adamek był wielką nadzieją polskich kibiców na mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. Choć nie była to jego naturalna kategoria, to przeszedł długą drogę, by podjąć rękawicę i wdrapać się na sam szczyt. Mimo wielu pamiętnych walk, ostatecznie żadna z wypraw po złote runo nie zakończyła się sukcesem. Mimo tego, Adamek do dzisiaj wspominany jest z ogromnym sentymentem przez sportowych kibiców nad Wisłą. Nic dziwnego. "Góral" zawsze udowadniał swój patriotyzm, a rodacy mogli być dumni z tego, jak wielkim sercem i nieustępliwym charakterem dysponuje w życiu i ringu. Właśnie z tym związana jest jego ważna rada, jaką przekazał za pośrednictwem Instagrama były znakomity pięściarz.

Zawiedziony Artur Szpilka przyznał się do bolesnej porażki. Rozprawił się z nim 30 lat starszy zawodnik, zdjęcie wylądowało w sieci

Ważna rada od Tomasza Adamka

Boks to piękna dyscyplina sportu. W ringu liczą się zarówno mocne ciosy, jak i mobilność, szybkość i spryt. Ta wszechstronność sprawia, że tylko wyjątkowo wysportowani zawodnicy mogą wejść na szczyt i zdobywać pasy. Oprócz tego ta dyscyplina, jak chyba żadna inna, oddziela chłopców i mężczyzn. Trudno znaleźć pięściarza o spolegliwym charakterze. Duża siła mentalna pozwala radzić sobie również ze strachem, którego zwykłym śmiertelnikom z pewnością w ringu by nie brakowało.

Mariusz Pudzianowski zadziwił fanów. Usiadł bez koszulki i "jak niedziela, to czas na browara". Zdjęcie mówi wszystko

Adamek przestrzega przed strachem

Dziś Tomasz Adamek jako ekspert ma pełne prawo udzielać rad młodszym kolegom po fachu. "Góral" postanowił przekazać, że nie ma możliwości, by ktoś, kto się boi wszedł do ringu. To nigdy nie skończy się dobrze. "Moja rada, jeśli czujesz strach to NIGDY nie wchodź do ringu! Prosta zasada, a jednak nie każdy ją stosuje" - napisał szczerze, ale i enigmatycznie Tomasz Adamek na Instagramie.