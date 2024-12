Ważą się losy boksu na igrzyskach! Szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego postawił ultimatum

Usyk - Fury 2. To najlepszy trailer w historii sportów walki! Opadnie wam wszystko, co tylko może opaść

MKOl w ubiegłym roku przestał uznawać kierowane przez Rosjanina Umara Kremlowa Międzynarodowe Stowarzyszenie Boksu (IBA) z powodu braku wdrożenia reform w zakresie zarządzania i finansów. Na igrzyskach w Paryżu boks był obecny, ale zawody były organizowane przez MKOl.

Czy boks wypadnie z programu igrzysk? Szef MKOl postawił ultiamtum

Na razie boks nie jest uwzględniony w programie igrzysk w Los Angeles. Według Bacha o jego losie zadecydują krajowe federacje. - To leży w ich rękach. Muszą zdecydować, czy chcą, aby ich sportowcy mieli szansę na zdobycie medali olimpijskich, czy nie - powiedział szef MKOl na konferencji prasowej w Lozannie.

- To bardzo proste i widzimy, że wiele krajów podejmuje pewne kroki. Przyglądamy się temu, a kiedy nadejdzie czas, będziemy musieli podjąć decyzję, czy uznać nową międzynarodową federację. W tej chwili wygląda na to, że może to być World Boxing. Ale to na pewno nie może być IBA. Ta historia jest skończona z kilku powodów, m.in zarządzania i etyki - dodał Bach, który w przyszłym roku odejdzie ze stanowiska.

Jednym z pól konfliktu między MKOl i IBA jest stosunek do zawodniczek, które w Paryżu zdobyły złote medale - Tajwanki Yu Ting Lin i Algierki Imane Khelif. Na podstawie testów płci IBA uważa, że obie nie mogą rywalizować jako kobiety, MKOl jest przeciwnego zdania. W olimpijskim finale kat. 57 kg Yu Ting Lin pokonała Julię Szeremetę.