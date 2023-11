Wbiło nas w fotel po tym, kto wyzwał Tomasza Adamka do walki. Sensacja to mało powiedziane. Krew lałaby się strumieniami

Popek w piątek walczy na Gromdzie! Kolega z sali szczerze o jego podejściu do treningów, padają słowa o alkoholu

Jeszcze kilka tygodni temu nie było pewne, gdzie wyląduje Tomasz Adamek i z kim zawalczy. Jasnym było natomiast to, że byłego pięściarza ponownie ciągnie do ringu i będzie chciał stoczyć choćby jeszcze jeden pojedynek. Szybko okazało się, że "Góral" wybiera między KSW a FAME MMA i ku zaskoczeniu wielu wybrał federację freak-fightową. Od ogłoszenia Adamka w FAME MMA minęło już kilkadziesiąt dni, a pytanie, z kim się zmierzy, jest wciąż otwarte.

Sosnowski kontra Adamek we freak-fightach?

W mediach przewijało się już wiele nazwisk. Zarówno tych bardzo sportowych, jak i tych bardziej związanych z freak-fightami. Najświeższe dywagacje mocno podgrzewają atmosferę, bo w programie Sport.pl LIVE wyzwanie Adamkowi rzucił Albert Sosnowski. Były pięściarz na gali Clout MMA 2 pokonał Remigiusza Gruchałę i został zapytany, czy ma kogoś, z kim chciałby się zmierzyć. - Tak, to Tomasz Adamek. Tylko on jest teraz w FAME MMA. Myślę, że byłoby to wielkie wydarzenie - stwierdził pięściarz.

Sosnowski zdaje sobie jednak sprawę, że doprowadzenie do takiej walki może być trudne. - Może będzie taka możliwość, ale wydaje mi się, że to będzie ciężkie do zrobienia. Jest wiele innych nazwisk w Cloucie: Dawid Załęcki czy Marcin Najman. Ze starszym Załęckim mogłaby być walka na zasadach K-1, ja swoją karierę zacząłem w kickboxingu, byłem mistrzem Europy juniorów, potem mistrzem Polski seniorów. W wieku 18 lat podpisałem zawodowy kontrakt i zająłem się boksem - zdradził Sosnowski.