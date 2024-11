Wojewódzki właśnie to zapowiedział! Takiej walki Artura Szpilki nie widzieliśmy jeszcze nigdy, nagranie obiegło internet

58-letni Mike Tyson pokazał się bez koszulki przed powrotem do ringu. Przerażający widok! Co za potwór

Artur Szpilka weźmie udział w show Kuby Wojewódzkiego! Okazuje się, że pięściarz wystąpi w popularnym programie telewizji TVN już jutro, tj. 5 listopada 2024 roku. Pięściarz w widowisku odegra specjalną rolę, a towarzyszyć będzie mu zdobywający aktor Tomasz Włosok. Wszystko przez to, że artysta wcielił się ostatnio w rolę Jerzego Kuleja w filmie biograficznym o legendzie polskiego sportu, stąd też stoczy on pojedynek ze Szpilką. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Artur Szpilka u Kuby Wojewódzkiego. Stoczy pojedynek ze słynnym aktorem

Tomasz Włosok zyskał ostatnimi czasy bardzo dużą popularność. W dużej mierze spowodowane to jest udziałem artysty w filmie "Kulej. Dwie Strony Medalu", gdzie zagrał rolę tytułową. W pewnym momencie zwiastuna jutrzejszego programu możemy zauważyć, że aktor stanie w szranki z Arturem Szpilką, który miał za zadanie sprawdzić umiejętności artysty, który zadeklarował, że miał okres w swoim życiu, w którym brał udział w bijatykach.

- - Oj dawno. Ale lubię. Był taki moment w życiu, że nie stroniłem - odparł aktor.

- Do pierwszej krwi! - powiedział Wojewódzki przed sparingiem aktora ze Szpilką

- . - Ale ja udawałem -mówił Włosok.

Jak przebiegł pojedynek? O tym dowiemy się już jutro przy okazji emisji "Kuba Wojewódzki Show".

Artur Szpilka rozlicza się z przeszłością: Żyłem od pożyczki do pożyczki | Andrzej Kostyra