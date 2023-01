Wystarczyło jedno zdjęcie Ewy Brodnickiej, by wywołać szaleństwo. Została nazwana "Boginią", fani wpadli w zachwyt!

Mamy zdjęcia syna Andrzeja Gołoty! Tak wygląda potomek legendarnego "Andrew". Czy jest podobny do ojca?

Kariera bokserska Ewy Brodnickiej powoli przygasa. W 2020 roku straciła pas mistrzyni świata WBO w wadze super piórkowej i od tamtej pory stoczyła tylko jedną walkę w boksie. Formę oczywiście zachowuje jak najwyższą, bo nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a poza tym sprawdziła się także dwukrotnie w MMA, przegrywając z Lil Masti, a później wygrywając z Kamilą Wybrańczyk. Nie zmienia się jedno - „Kleo” chętnie publikuje odważne zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych, a także udostępnia te bardziej pikantne za odpowiednią opłatą na portalu dla dorosłych „OnlyFans”. Uroda Ewy Brodnickiej ma wielu fanów, co wyrażają oni w komentarzach pod kolejnymi zdjęciami i prześcigają się w kolejnych komplementach!

Ewa Brodnicka usłyszała wspaniały komplement

Lata treningów sprawiają, że Ewa Brodnicka cały czas utrzymuje wspaniałą formę. Fani doceniają urodę swojej idolki i kolejne gorące fotki, które udostępnia. Niedawno wielkie emocje wywołało nagranie z przebieralni, które udostępniła „Kleo” na swoim profilu na Instagramie. Teraz pokazała zgoła inne zdjęcie, wspominając wakacje w Madrycie.

Ewa Brodnicka bardzo lubi podróże i często publikuje zdjęcia z wypadów w różne strony świata. Tym razem przypomniała wyjazd do Madrytu i pokazała zdjęcia, jak pozuje na jednej z ulic stolicy Hiszpanii. Choć to fotka jak każda inna, to jeden z fanów nie mógł powstrzymać się od wychwalania swojej idolki. – Madryt miał okazję gościć prawdziwą boginię – napisał internauta, ale nie był sam: „Ślicznie pani wygląda”, „miłego dnia, piękna”, „Ale laska” - brzmiały kolejne wpisy.