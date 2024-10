Wyszedł z mieczem na face to face z Polakiem! Niesamowite sceny na konferencji prasowej przed kapitalną galą

Różalski i Wach dali niesamowitą walkę na Strike King 3. Co to była za wojna! "Różal" zakończył karierę

Starcie Beterbijewa z Biwołem elektryzuje cały bokserski świat - eksperci są podzieleni, bukmacherzy z kolei większe szanse dają Biwołowi. W cieniu gigantów wagi półciężkiej wystąpią jednak inni pięściarze, w tym właśnie Szeremeta. Dla Polaka będzie to trzecia duża zagraniczna walka. Dwie poprzednie - z Giennadijem Gołowkinem oraz Jaime Munguią - przegrał przed czasem i teraz też skazywany jest na pożarcie.

Zabrał miecz na face to face z Szeremetą

Mimo wszystko Eubank Jr poważnie traktuje starcie z Szeremetą i już podczas finałowej konferencji prasowej rozpoczął grę psychologiczną. Brytyjczyk pojawił się na niej z mieczem, który zabrał też na face to face. Groźny rekwizyt nie zrobił jednak na Polaku większego wrażenia, który z kolei zaprezentował się w bluzie z napisem "My boss calls me dad".

Stawką pojedynku Eubanka Jr z Szeremetą będzie pas mistrza świata mniej prestiżowej federacji IBO wagi średniej. - Jestem doświadczonym zawodnikiem z dobrą defensywą, dużo widzę podczas walki, kocham się bić, kocham boks i chcę pokazać to wszystko w sobotę - powiedział Polak. - Jestem pewny swego i gotowy na walkę. Nie pozwolę, aby przydarzyła się mi tu jakaś wpadka. Zamierzam nie tylko wygrać, ale zrobić to przed czasem - odpowiedział mu Brytyjczyk.

i Autor: Leigh Dawney/Queensberry Promotions Chris Eubank Jr i Kamil Szeremeta