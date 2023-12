Zdębieliśmy po tym, co pokazał Mateusz Masternak. Aż trudno było mu utrzymać emocje. Dostał wyjątkową wiadomość

Mateusz Masternak długo i ciężko pracował na to, aby dostać tak wielką szansę. W połowie grudnia polski zawodnik miał okazję, aby sięgnąć po pas mistrza świata w kategorii junior ciężkiej. Choć nie był faworytem starcia z Chrisem Billamem-Smithem wierzono, że uda mu się pokonać Anglika i spełnić marzenia. I wiara przez długie momenty była górą, bo do siódmej rundy wiele układało się po myśli Masternaka i wydawało się, że jest na dobrej drodze by wygrać pojedynek.

Fatalne informacje od Mateusza Masternaka. Doszło do poważnych obrażeń. Lekarze się mocno pomylili

Sonda Czy Mateusz Masternak będzie mistrzem świata? Tak Nie

Kliczko zwrócił się do Masternaka

Niestety przed ósmą rundą okazało się, że Masternak nie jest w stanie kontynuować pojedynku. Doznał złamania żeber i o dalszej walce nie było mowy. Sam zawodnik, jak i kibice byli mocno załamani całą sytuacją i długo nie mogli pogodzić się z takim przebiegiem wydarzeń. Masternak zapowiedział jednak, że po wyleczeniu kontuzji wraca do walki. A dużej motywacji mogą mu dodać życzenia od legendy boksu.

Masternak na Instagramie opublikował wideo z życzeniami od Witalija Kliczki. - Mateusz, kolego, zmagasz się teraz z kontuzją. To duże rozczarowanie w twojej karierze, ale nigdy się nie poddawaj, walcz dalej i idź naprzód. Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia. Wierzę, że w następnym roku będziesz odnosił sukcesy. Pozdrowienia z Kijowa. Bądź silny, zawsze musisz być zwycięzcą, dla siebie samego. Trzymaj się - powiedział były mistrz świata na nagraniu. "Po takich życzeniach noworocznych mógłbym iść na salę już dziś! Ale muszę się uzbroić w cierpliwość" - napisał Masternak w komentarzu do widea.