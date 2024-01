Zdjęcie Andrzeja Gołoty rozłożyło nas na łopatki. Tak wygląda 56-letni pięściarz, fani mogą być w szoku

Andrzej Gołota przez wiele lat bił się z najlepszymi zawodnikami wagi ciężkiej na świecie. Swoją karierę rozpoczął w USA i w zasadzie głównie tam ona się toczyła, choć nie można zapominać, że przed przejściem na zawodowstwo odnosił też sukcesy międzynarodowe, zdobywając brązowe medale igrzysk olimpijskich czy mistrzostw Europy. Gołota, który 5 stycznia obchodzi urodziny, wciąż jest związany ze Stanami Zjednoczonymi – wraz żoną i dziećmi mieszka w Chicago, gdzie jego ukochana ma własną kancelarię prawną. Fani wciąż chętnie śledzą jego losy czy pytają o zdrowie, a mogą to robić dzięki temu, że Mariola Gołota prowadzi profil na Instagramie. Teraz pojawiło się tam zdjęcie, które pokazuje, że Gołota jest w niezłej formie!

Zdjęcie Andrzeja Gołoty robi furorę. Tak teraz wygląda polski pięściarz

Zdrowie Andrzeja Gołoty to coś, co bardzo interesuje jego fanów. Nie jest żadną tajemnicą, że boks sieje spustoszenie w organizmie zawodowych pięściarzy. Dlatego też poruszenie wywołało nagranie, które niedawno obiegło sieć, jak Gołota spaceruje obok innej legendy boksu, Riddicka Bowe. Obaj wyglądali na nim, jakby mieli zdecydowanie więcej lat, niż w rzeczywistości.

Co ciekawe, fanów postanowił uspokajać Marcin Najman, który zna Gołotę prywatnie i zapewniał on, że „Andrew” jest w dobrej formie, a jako przykład dał wspinaczkę po górach, którą obaj uwielbiają. Teraz natomiast Mariola Gołota pokazała zdjęcie z okazji urodzin byłego pięściarza. Widać na nim Gołotę przy wielkich, ulicznych szachach, a w tle widać palmy, plażę i błękitne morze. Uwagę zwraca sylwetka 56-latka – ubrany w polówkę i krótkie spodenki Gołota wygląda naprawdę szczupło! Wszystko wskazuje na to, że mimo zakończenia kariery „Andrew” dba o to, by za bardzo nie przytyć.