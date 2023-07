Znamy ceny biletów na walkę Usyka w Polsce! Od tej kwoty zakręci wam się w głowie, ale jest też dobra informacja dla kibiców

Trzeba to wziąć do serca

To będzie druga walka o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej w Polsce. Dwanaście lat temu o prymat w królewskiej kategorii także we Wrocławiu rywalizowali Tomasz Adamek i Witalij Kliczko, ale wtedy stawką pojedynku był "tylko" pas WBC należący do Ukraińca. Teraz jego rodak wniesie do ringu aż trzy tytuły federacji IBF, WBA i WBO.

Usyk - Dubois. Najtańsze bilety za 49 złotych, najdroższe za 9999 złotych

Takiej batalii w naszym kraju zatem jeszcze nie było. Współorganizatorzy gali, polska grupa KnockOut Promotions, poinformowali, że bilety trafią do oficjalnej sprzedaży w najbliższy poniedziałek 17 lipca w samo południe. Dobra wiadomość dla kibiców jest taka, że te najtańsze wejściówki kosztować będą tylko 49 złotych! Oczywiście ich liczba będzie ograniczona i tylko najszybsi będą mogli zobaczyć Usyka w tak okazyjnej cenie! W sumie będzie aż 16 kategorii biletów, a te najdroższe będą kosztować, UWAGA!, 9999 złotych!

Ceny biletów na galę Usyk - Dubois:

99 złotych

79 złotych

159 złotych

199 złotych

249 złotych

349 złotych

399 złotych

499 złotych

1999 złotych

2999 złotych

3999 złotych

4999 złotych

6999 złotych

7999 złotych

8999 złotych

9999 złotych

