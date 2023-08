Amadeusz Ferrari przejechał się po Tańculi. Wyzwał go od śmieci, poruszył temat rodziny Murańskich

Arkadiusz Tańcula od pewnego czasu wiedział, że podczas FAME 19 ma stoczyć hitową walkę wieczoru, ale nie spodziewał się, że w klatce zmierzy się z Amadeuszem "Ferrari" Roślikiem. Pierwotnie oficjalnie ogłoszono nawet main event pomiędzy Tańculą a "Diablo" Włodarczykiem, jednak po kilku dniach pięściarz wycofał się z walki i federacja musiała szybko znaleźć zastępstwo. Postawiono na jedną z największych gwiazd FAME, która walczyła m.in. z Kamilem Łaszczykiem na FAME MMA 17. Mogłoby się wydawać, że jest to zestawienie ratunkowe, bez większych emocji, ale już podczas pierwszego spotkania twarzą w twarz okazało się, że "Ferrari" ma ogromne pretensje do Tańculi i próbował go uderzyć podczas face to face! Tuż po nim Roślik starał się wyjaśnić, o co mu chodzi.

Amadeusz Ferrari przejechał się po Tańculi. Wyzwał go od śmieci

- Na tym swoim kanale pomawiał ludzi, pomówił również mnie. Kto jest farmazonem? Śmieć je***y, nie lubię go. W najgorszym momencie mojego życia pie****ił farmazony na swoim kanale. Ja jestem przyjacielem rodziny Murańskich, wiem co ta k***a im wyrządziła - mówił "Ferrari" w rozmowie z Fansportu.pl. Nawiązał tym samym do przeszłości zarówno swojej, jak i rodziny Murańskich, z którą Tańcula przez wiele miesięcy toczył konflikt.

Już 2 września Ferrari i Tańcula będą mogli sobie wszystko wyjaśnić na gali FAME 19. Będzie to main event w krakowskiej Tauron Arenie, gdzie odbędzie się łącznie 10 elektryzujących pojedynków. Do klatki wejdą też m.in. Marcin Wrzosek, Piotr Szeliga, Robert Karaś czy Sebastian Fabijański. Transmisja będzie dostępna wyłącznie w systemie pay-per-view na stronie famemma.tv!