Zbliżająca się wielkimi krokami gala XTB KSW Colosseum 2 już od kilku miesięcy wzbudza olbrzymie emocje wśród fanów MMA w Polsce, bowiem bez dwóch zdań jest to najważniejsze wydarzenie w ostatnim czasie w naszym kraju. Na karcie walk wydarzenia, które odbędzie się w sobotę 3 czerwca na PGE Narodowym znalazło się aż 11 starć, jednak to walka Pudzianowski - Szpilka zalicza się do grona tych, które elektryzują kibiców najbardziej. Zaledwie kilka dni przed XTB KSW Colosseum 2, federacja postanowiła przypomnieć pewien fakt, który z pewnością nie ucieszy Artura Szpilki.

KSW musiało przypomnieć tę statystykę "Pudziana" tuż przed jego pojedynkiem ze Szpilką. Pięściarz musi mieć się na baczności

Podobnie jak w przypadku poprzednich większych gal, na których mieliśmy okazję oglądać największe gwiazdy KSW, organizacja postanowiła pokazać, jak obecnie wygląda ranking pod względem największej ilości nokautów w historii KSW. Tu znalazły się trzy nazwiska - Mariusza Pudzianowskiego, Michała Materli oraz Mameda Khalidova. Na nieszczęście Szpilki, to właśnie "Pudzian" obecnie ma na swoim koncie najwięcej walk zakończonych przez K.O., bo aż 12.

Artur Szpilka może poblednąć po tych informacjach o Mariuszu Pudzianowskim! Tuż przed Colossum 2, KSW o tym przypomniało

O tym, że pięści Mariusza Pudzianowskiego ważą naprawdę dużo miało okazję przekonać się już wielu zawodników, w tym Michał Materla, który zajmuje drugie miejsce w tym rankingu z wynikiem 11 walk zakończonych przez nokaut. Na trzecim miejscu uplasował się Mamed Khalidov, z siedmioma takimi pojedynkami. W sobotę 3 czerwca na pięści "Pudziana" niezwykle będzie musiał uważać Artur Szpilka, jeśli nie chce poprawić wyniku rywala w tym aspekcie.