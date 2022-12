Mariuszowi Pudzianowskiemu puściły wszystkie hamulce! Porównał hejtera do męskiego przyrodzenia, tak ostro jeszcze nie było

Media społecznościowe to obecnie miejsce, gdzie najłatwiej natknąć się na Mariusza Pudzianowskiego, który w sieci czuje się jak ryba w wodzie. Strongman i gwiazdor KSW nie tylko publikuje kolejne posty i relacje na swoich profilach, ale chętnie także odpowiada na komentarze i wpisy, które go dotyczą, nawet jeśli jego odpowiedzi nie zaliczają się do najłagodniejszych. Tym razem jednak "Pudzian" postanowił pochwalić się tym, że jest łączony z Arturem Szpilką, z którym miałby się zmierzyć już niebawem. Na komentarz "Szpili" nie trzeba było długo czekać.

Tak Artur Szpilka zwrócił się do Mariusza Pudzianowskiego publicznie. Miał mu do powiedzenia tylko jedno

Pięściarz nie zamierzał jednak po raz kolejny zabierać głosu na temat jego ewentualnej walki z Mariuszem Pudzianowskim, do której zgłosił już gotowość, ale postanowił życzyć "Pudzianowi" wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Przy okazji jednak zwrócił się w dość zaskakujący sposób do gwiazdora KSW, wykorzystując ciekawy pseudonim utworzony od imienia Pudzianowskiego.

Artur Szpilka napisał do Mariusza Pudzianowskiego! Tak się zwrócił do niego publicznie, odpowiedź nadeszła błyskawicznie

- Wesołych świąt Maniuś - napisał Artur Szpilka w komentarzu pod postem Mariusza Pudzianowskiego i jak można było się spodziewać, na odpowiedź byłego rywala Mameda Khalidova nie musiał długo czekać. - Wzajemnie kolego - odpisał błyskawicznie "Pudzian", wymieniając uprzejmości ze "Szpilą" w czasie świąt.

