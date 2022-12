Mariuszowi Pudzianowskiemu puściły wszystkie hamulce! Porównał hejtera do męskiego przyrodzenia, tak ostro jeszcze nie było

Polak zna kolejnego rywala w UFC. To jego niedoszły przeciwnik, już raz mieli się mierzyć

Internauci, którzy śledzą poczynania Mariusza Pudzianowskiego w mediach społecznościowych doskonale wiedzą, że były strongman, a obecnie jedna z największych gwiazd federacji KSW bardzo chętnie korzysta z okazji i często komentuje to, co akurat dzieje się w świecie sportu i nie tylko. Doskonale widać to było chociażby podczas zakończonych niedawno mistrzostw świata. "Pudzian" często komentuje również posty, w których przewija się jego nazwisko i nie inaczej było tym razem, jednak gwiazdorowi KSW wyraźnie puściły nerwy.

Mariusz Pudzianowski zwyzywał internautę publicznie! Takich słów jeszcze nie było, porównał go do męskiego przyrodzenia

Jeden z użytkowników Facebooka najwidoczniej nie przejmował się tym, że Mariusz Pudzianowski może zobaczyć jego komentarz i postanowił nie przebierać w słowach, nazywając "Pudziana" obraźliwym zwrotem "pała". To faktycznie nie spodobało się zawodnikowi KSW, który błyskawicznie wkroczył do akcji i nie przebierał w słowach, odpierając atak internauty.

- Internetowy mały sius**ku. ::))masz swoje 5 min teraz. Możesz pokrzyczeć palcem po telefonie - wypalił w odpowiedzi na nieprzychylny komentarz Mariusz Pudzianowski, porównując internautę do męskiego przyrodzenia. Odpowiedź "Pudziana" od razu stała się hitem i bardzo spodobała się innym użytkownikom Facebooka, bowiem wpis gwiazdora KSW został polubiony blisko 3 tys. razy.

i Autor: Facebook screen Mariusz Pudzianowski zwyzywał internautę