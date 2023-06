Artur Szpilka nie miał żadnych oporów. Tuż po walce z Pudzianowskim pokazał takie wideo. Fani płakali ze śmiechu

Niespodziewana wiadomość zawisnęła na płocie Artura Szpilki po znokautowaniu Pudzianowskiego! Obudził się i zobaczył to

Marcin Najman powiedział dość. Po prostu zrezygnował. Ogłosił to publicznie

Powiedział to głośno

Mamed Khalidov został zapytany o plany na przyszłość. Niepokojąca odpowiedź: My już schodzimy ze sceny!

Nie było wątpliwości, że podczas walki Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim nawet na chwilę nie będzie można mrugać, bo w każdej sekundzie może wydarzyć się coś wielkiego. Mało kto spodziewał się jednak, że już w pierwszej akcji Szpilka zdecyduje się na próbę latającego kolana. Pudzian rozczytał plany rywala znakomicie i niemal od razu powalił go na plecy i przez całą rundę dominował z góry.

Szpilka opublikował nietypowe wideo. Fani nie mogli powstrzymać się od śmiechu

Pudzianowski choć był w dosiadzie, nie był w stanie skończyć przeciwnika i wygrać pojedynku już w pierwszej rundzie. Szybko się to na nim zemściło, bo na początku drugiego starcia najpierw przyjął prawy sierpowy, a następnie lewy i runął na deski. Szpilka dopadł do rywala i zaczął go okładać i w takim wypadku sędzia musiał przerwać walkę. Pięściarz nie krył ogromnej radości ze zwycięstwa.

Szpilka nie byłby jednak sobą, gdyby do całej sprawy nie podszedł humorystycznie. Kilkanaście godzin po pojedynku opublikował w mediach społecznościowych nietypowe nagranie. - Jest jedna zasada nie bijemy w Pumbusia - brzmi opis do wideo. Pokazuje ono jak w parterze Pudzian uderza w tatuaż z podobizną Pumby, jednego z psów Szpilki. Wideo sugeruje, że mocne ciosy, które potem spadły na głowę Pudzianowskiego były "zemstą" za Pumbusia. Fani w komentarzach nie ukrywali rozbawienia nagraniem.