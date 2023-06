Artur Szpilka nie mógł się powstrzymać w tej sytuacji! Zawodnik KSW przestraszył lekarza

Artur Szpilka miał do powiedzenia Pudzianowskiemu tylko jedno po znokautowaniu go na Narodowym! Wplątał w to Materlę

Gala XTB KSW Colosseum 2 to już jest historia. Wszystkie pojedynki były na wysokim poziomie i o tym wydarzeniu na pewno się mówiło przez długi czas. Na pewno dobrze tej imprezy nie będzie wspominał Marian Ziółkowski. Polak niestety nie był w stanie wyjść do walki, ponieważ nabawił się poważnej kontuzji podczas rozgrzewki - zerwał więzadła. "Golden Boy" zwakował pas i zapowiedział, że wróci po niego. W main-evencie do oktagonu weszli Mamed Khalidov i Scott Askham było to ich trzecie starcie w historii i drugi raz z rzędu lepiej zaprezentowała się legenda KSW. W trzeciej rundzie popisał się spektakularnym kopnięciem przez co Brytyjczyk został znokautowany.

Artur Szpilka przestraszył lekarza! Dobry humor nie opuszczał zwycięzcy

W jednej z najgłośniejszych walk podczas gali XTB KSW Colosseum 2 zmierzył się Mariusz Pudzianowski z Arturem Szpilką. W pierwszej rundzie lepiej zaprezentował się były strongman, który złapał 34-latka i cały czas w parterze przeważał, ale nie potrafił zakończyć tego pojedynku. "Szpila" przetrwał ten ciężki okres i w drugiej rundzie zaprezentował się z bardzo dobrej strony i zakończył to starcie po 31 sekundach, ponieważ "Pudzian" popełnił błąd szukając kończącego ciosu w stójce.

Po walce wyciekło nagranie, jak lekarz badał Szpilkę. W momencie, gdy sprawdzał okolice oczu zawodnika KSW, ten przestraszył go udając, że go ugryzie. Lekarz uciekł rękami i pokiwał głową, wszyscy będący dookoła zaczęli się śmiać.

Działo się też za kulisami. Artur Szpilka vs lekarz 🙈😅 #KSWColosseum2 pic.twitter.com/DcUpr9E4av— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) June 4, 2023