Szkoleniowiec szczery do bólu

Wielki zawód Legii w Ekstraklasie

Sezon był słodko-gorzki dla Legii. Warszawski zespół celował w odzyskanie tytułu, ale to nie zostało osiągnięte. To ogromny zawód, bo drużyna nie załapała się nawet na podium. W starciach z czołową czwórką zdobyła tylko dwa punkty. Nic dziwnego, że w tej sytuacji nie dała rady rywalizować o mistrzostwo. W poprzedniej kolejce przegrała na wyjeździe z Cracovią. To była dziesiątka porażka w tej edycji! Sezon zakończy dopiero na piątym miejscu. W ostatniej kolejce na Łazienkowskiej rywalem będzie Stal Mielec, która spadła z ekstraklasy.

Feio mówił o owocnych rozmowach z władzami Legii

Na plus trzeba zaliczyć zdobycie Pucharu Polski i dotarcie do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Czy to wystarczy, aby Feio dalej pracował w klubie ze stolicy? Ostatnio trener był zadowolony z rozmów z władzami klubu. Mówił, że rozmowy uważa, za owocne. Jaki będzie ich ostateczny finał?

- Każdy z nas chciałby wiedzieć, co będzie za miesiąc, za rok, za 10 czy 20 lat - powiedział trener Feio w Canal+ Sport. - W niektórych sytuacjach stoimy przed decyzjami. Rozmowy z klubem były bardzo owocne. Niebawem wracamy do nich. Niedługo się przekonamy, jaka będzie przyszłość Legii, bo ona jest najważniejsza. W dalszej kolejności moja czy innych.

Portugalczyk zostanie w Legii?!

Według informacji portalu meczyki.pl strony są bliskie porozumienia. Portugalczyk miałby zostać w Legii i walczyć z nią o mistrzostwo Polski. To jest priorytetem dla władz klubu z Łazienkowskiej. Od czterech lat drużyna ze stolicy nie może wywalczyć tytułu. Ogłoszenie decyzji w sprawie szkoleniowca ma nastąpić 23 maja. Czy potwierdzą się medialne doniesienia?

To najważniejsza kwestia w Legii do rozwiązania. Władze klubu prowadzą rozmowy z trenerem Goncalo Feio na temat dalszej współpracy. Obecna umowa szkoleniowca wygasa z końcem rozgrywek. Jaka będzie przyszłość Portugalczyka: zostanie czy odejdzie z Legii?

