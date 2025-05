Hubert Hurkacz – Taylor Fritz Relacja NA ŻYWO: Hurkacz walczy o półfinał turnieju ATP w Genewie! [WYNIKI LIVE]

Hurkacz – Fritz Relacja i wynik NA ŻYWO. Ćwierćfinał ATP 500 w Genewie 22.05.2025

Hubert Hurkacz ma za sobą niezwykle trudne miesiące. Kontuzja, której nabawił się na Wimbledonie 2024 wykluczyła go ze startu w igrzyskach olimpijskich. Polak w pewnym momencie był nawet na 6. miejscu w rankingu ATP, ale obecnie osunął się na 31. lokatę! Powodem tego jest fakt, że długo dochodził do siebie po kontuzji i długo nie grał, a później trudno mu było odbudować formę sprzed urazu. Teraz występy na nawierzchni ziemnej są całkiem obiecujące – co prawda w turnieju ATP 1000 w Madrycie Polak przegrał już w 2. rundzie (w 1. miał wolny los), ale w ATP 1000 w Rzymie dotarł do ćwierćfinału. Teraz do tego samego etapu dotarł w turnieju ATP 500 w Genewie, ale o dalszy sukces będzie bardzo trudno.

Hurkacz o półfinał w Genewie będzie walczył z Taylorem Fritzem, który obecnie prezentuje się bardzo dobrze i jest 4. tenisistą globu. Polak i Amerykanin grali ze sobą już wiele razy – w 2019 roku na trawie w Eastbourne lepszy był Fritz, ale na nawierzchni twardej w Montrealu Hurkacz zrewanżował mu się za porażkę. Niestety, to była jedyna wygrana Polaka z tym przeciwnikiem – Fritz ogrywał Hurkacza w 2022 roku w Arabii Saudyjskiej (twarda), 2023 w United Cup (twarda), w 2024 roku w Madrycie (ziemna) i w styczniu 2025 roku znów na twardej nawierzchni w United Cup w Australii. Start meczu Hurkacz – Fritz w turnieju ATP 500 w Genewie około 15:00!