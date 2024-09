Artur Szpilka podjął szokującą decyzję w sprawie przyszłości! Wyjechał z Polski i zamierza się wyprowadzić. Wybrał wyjątkowe miejsce do życia

Tomasz Adamek szczerze na temat swojej religii! Pokazał to Kubie Wojewódzkiemu, musiał to zrobić

Artur Szpilka zakochał się w Maderze

Internauci, którzy obserwują profile Artura Szpilki w mediach społecznościowych wiedzą niemalże o wszystkim, co dzieje się w życiu byłego pięściarza, a obecnie jednego z największych gwiazdorów federacji KSW. "Szpila" nie tylko dzieli się tym, jak spędza kolejne dni, ale również pokazuje jak obecnie wygląda jego forma fizyczna, a także chętnie dzieli się kolejnymi zdjęciami i nagraniami wideo z kolejnych wycieczek, wypadów i wakacji. Nie inaczej było tym razem, bowiem na Instagram Stories Szpilki pojawiło się wiele ujęć z malowniczej Portugalii, do której zawodnik KSW udał się m.in. z Kamilą Wybrańczyk oraz z Trenerem Kostką, z którym regularnie współpracuje. Przy okazji jednej z relacji, "Szpila" postanowił poinformować kibiców, że w przyszłości ma on zamiar przeprowadzić się do Portugalii, która urzekła go jego pięknem i planuje swoją przyszłość właśnie w tym miejscu.

"Szpila" wyjechał z Polski i zamierza się wyprowadzić. Wszystko ogłosił

- (...) Madera jest najpiękniejszym miejscem, w którym byłem do tej pory na ziemi, nie… Pewnego dnia będę tu mieszkał, pewnego dnia – zakończył po angielsku Szpilka zwierzając się swoim fanom, że portugalska wyspa zrobiła na nim piorunujące wrażenie. Były pięściarz w czasie swojej sportowej kariery miał okazję zwiedzić wiele krajów, tym bardziej Madera musi trafiać w jego gusta, skoro tak bardzo urzekło go to, co zastał na wyspie.

Przy okazji wycieczki na Maderę oraz zwiedzania tego, co ma do zaoferowania portugalska wyspa, Kamila Wybrańczyk wraz ze swoim ukochanym miała okazję świętować tam swoje urodziny. Bizneswoman oraz była zawodniczka federacji FAME MMA i HIGH League zamieściła na Instagramie specjalny post, na którym pozuje z tortem przy wybrzeżu. - Dziękuję wszystkim za życzenia i te napisane prywatnie i publicznie 🫶🏼 niestety nie dałam rady wszystkim odpisać, dlatego dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz - zwróciła się do fanów ukochana Artura Szpilki.