Pobledliśmy widząc, co dzieje się z Arturem Szpilką! Nieodwracalne zmiany na ciele gwiazdora KSW, tego nie da się już powstrzymać

Ciarki przechodzą na widok tego, co dzieje się z Arturem Szpilką! Te obrazki poszły w świat, wszystko widać doskonale

Żona Andrzeja Wrony nie mogła się powstrzymać! Wciągnęła w to wszystkich fanów, rozbrajające odpowiedzi

Katarzyna Skowrońska już tak nie wygląda! Zmieniła się nie do poznania. Radykalna przemiana, ledwo rozpoznaliśmy legendarną siatkarkę

W historii polskiego sportu nie brakuje zawodników, którzy mogą pochwalić się wielką popularnością i rozpoznawalnością, chociażby ze względu na swoje osiągnięcia, walki, czy styl bycia. Do tej grupy bez dwóch zdań zalicza się również Artur Szpilka i dziś trudno wyobrazić sobie fanów sportów walki, którzy nie wiedzieliby jak wygląda były pięściarz, a obecnie gwiazdor federacji KSW. Pomimo tego, że "Szpila" raczej nie eksperymentuje ze swoim wyglądem, od czasu do czasu wprowadzając ewentualnie małe zmiany - jak chociażby zarost na twarzy lub jego brak, to w ostatnim czasie najbardziej uważni fani Szpilki mogli zauważyć, że ciało byłego pięściarza mocno się zmieniło. Nie chodzi tu jednak o kolejne tatuaże, których i tak nie brakuje na jego ciele, a o upływający czas. Szpilka opublikował bowiem w mediach społecznościowych krótką relację, na której pokazywał, jak mija mu poranek przed treningiem. Niby niewiele, jednak zbliżenie na twarz zawodnika KSW pozwoliło dostrzec, że nawet zawodowy sportowiec nie jest w stanie oszukać upływającego czasu, a jego twarz wygląda na znacznie bardziej zmęczoną, niż jeszcze niedawno.

Nieodwracalne zmiany na ciele Szpilki. Tego nie da się już zatrzymać

Wizerunek Szpilki, jego uroda, charakterystyczny dla niego brak włosów oraz cała postawa sprawiły, że jego wygląda mógł wryć się internautom bardzo dobrze w pamięć. Ponadto, wysoka aktywność byłego pięściarza w mediach społecznościowych, kolejne posty i relacje z kolei mogły przyczynić się do tego, że fani stopniowo przyzwyczajali się do tego, jak obecnie wygląda Artur Szpilka i mogli nie zwracać przesadnie uwagi na to, jak starzeje się gwiazdor KSW, który w kwietniu skończył 35 lat. A w porównaniu z tym, jak Szpilka wyglądał jeszcze kilka i kilkanaście lat temu, zmieniło się naprawdę dużo. Zobaczcie sami, jak bardzo zmienił się Artur Szpilka i jak wygląda obecnie, klikając w galerię zdjęć poniżej!