Artur Szpilka przekazał niespodziewaną nowinę. Ogłosił to publicznie. Radość aż malowała się na jego twarzy

Artur Szpilka jak na razie nie myśli o zakończeniu kariery w sportach walki i nadal ma głód wygrywania. Na razie jednak musi skupić się na powrocie do pełni zdrowia, bo niedawno przeszedł operację kręgosłupa i z tego też względu musiał zrezygnować z planów stoczenia kolejnego pojedynku w KSW. Nie ma jednak wątpliwości, że "Szpila" już niebawem wróci do treningów, a co za tym idzie, będzie planował kolejne starcie.

Szpilka rusza z nowym biznesem. Ogłosił to publicznie

W tzw. "międzyczasie" Szpilka mocniej zagłębił się w sprawy biznesowe. Jak się okazuje, niebawem wystartuje z nową inicjatywą, która skierowana będzie wyłącznie dla mężczyzn. Chodzi bowiem o specjalną linię kosmetyków. - W nowym roku zamierzam wystartować z czymś naprawdę nietuzinkowym na polskim rynku, tym bardziej, jeśli chodzi o facetów - przekazał na Instagramie Artur Szpilka.

Artur Szpilka wprost wypalił o Michale Materli! Nie krył się ze swoim zdaniem o legendzie KSW. Jaśniej się nie da

- Nie ma na rynku marki, która robiłaby tylko i wyłącznie kosmetyki dla mężczyzn. A on by zrobił tylko dla was - wtórowała mu ukochana, Kamila Wybrańczyk. - Żel będzie połączony z szamponem, czyli dwa w jednym. Będą też szampony antybakteryjne i antygrzybiczne. To jest ważne, żeby nie tylko dobrze pachniało, ale również chroniło skórę - dodała partnerka Szpilki.