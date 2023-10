Fani sportów walki w Polsce mogą już zacierać ręce na myśl o gali XTB KSW 89, która w grudniu odbędzie się w Arenie Gliwice. Już sama walka wieczoru Bartosiński - Parnasse może rozgrzewać kibiców do czerwoności, a to nie koniec, bo na Śląsku dojdzie do wielu ciekawych starć. Bohaterem jednego z nich będą Michał Materla oraz Paweł Pawlak. Na szali tego pojedynku będzie pas mistrzowski wagi średniej, co tylko podgrzewa atmosferę. Niedługo po tym, jak federacji KSW ogłosiła ten pojedynek, kilka słów o Materli postanowił powiedzieć Artur Szpilka.

Artur Szpilka bez ogródek o Michale Materli. Powiedział, co naprawdę myśli o gwiazdorze KSW

Były pięściarz podczas relacji nagrywanej dla swoich fanów postanowił zwrócić uwagę na fakt, który wielu osobom mógł umknąć. Okazuje się bowiem, że właśnie minęły dwie dekady od momentu, kiedy Michał Materla stoczył swój pierwszy zawodowy pojedynek w MMA. Dla "Szpili" to jasna oznaka tego, że mamy do czynienia z wyjątkową postacią w historii dyscypliny.

Artur Szpilka wprost wypalił o Michale Materli! Nie krył się ze swoim zdaniem o legendzie KSW. Jaśniej się nie da

- Mało kto wie, ale dzisiaj mija 20 lat kiedy Michał pierwszy raz wszedł do klatki MMA. 20 lat walczy zawodowo… Popatrzcie ile było wzlotów i upadków, a Michał zawsze był, jest i będzie legendą MMA w Polsce. - stwierdził Artur Szpilka w relacji na Instagram Stories komentując ogłoszenie kolejnego pojedynku z udziałem Materli.