i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Andrzej Kostyra i Artur Szpilka

Kto będzie górą?

Artur Szpilka stoczy bitwę z Dariuszem Michalczewskim! Wcześniej powalczy z Andrzejem Kostyrą, wszystko zdradził

Artur Szpilka wraca już po operacji kręgosłupa do poważnych treningów. Były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie kolejny raz w klatce KSW ma się pojawić w maju przyszłego roku. Wcześniej czekają go jednak dwa inne pojedynki.