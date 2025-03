Artur Szpilka ze łzami w oczach opowiadał o dramacie Michała Materli. Ogromne wzruszenie! „Jest twardy jak skała”

Dramat Michała Materli. Gwiazdor KSW przeżył trudne chwile

Michał Materla jest niekwestionowanie czołową gwiazdą organizacji KSW. „Bijące serce” organizacji miało poważne problemy zdrowotne. Groziła mu nawet amputacja nogi. O wszystkim opowiedział w podcaście „Bez znieczulenia”. - Przez pięć tygodni byłem w szpitalu, a lekarze ostrzegali, że mogłoby mnie już nie być. Później doszło do poważnego ryzyka amputacji nogi, gdyby infekcja rozniosła się na kość – opowiadał.

Pierwotnie rokowania były fatalne. Na szczęście dziś Materla jest już w stanie wrócić do sportu – zaczyna trenować i biega. Ostatnio w rozmowie w programie „Klatka po klatce” dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski przyznał, że w planach jest pożegnalna walka Materli w organizacji KSW.

Artur Szpilka o kontuzji Materli: Byłem zdruzgotany

O trudnej sytuacji Michała Materli w najnowszym odcinku „KSW: Battlecourse” opowiedział szykujący się do walki Artur Szpilka. Były pięściarz przyznał, że cała sytuacja bardzo mocno go uderzyła.

- Byłem zdruzgotany. Znam go i wiem, jak to jest dla niego ważne. Dwa treningi i jeszcze umawia się na kudoku. Ten gość jest niezniszczalny! Nigdy nie odpuszcza. To bijące serce KSW i jeden z największych zakapiorów. Wiedziałem, że to może być dla niego wielkim ciosem, on kocha walczyć – przyznał wprost.

Szpilka dodawał, że mimo wielkich problemów, Materla się nie poddaje i wciąż mocno trenuje. - Który wariat, nie mając ruchomości w nodze, wychodzi na Śnieżkę bez koszulki, bez niczego? Michał Materla jest jeden jedyny. Jest kotem! Jest najsilniejszym człowiekiem, twardy jak skała – dodał.

