Aż pobledliśmy widząc, co stało się z Krzysztofem Radzikowskim! Wielu ten widok przerazi, niecodzienne obrazki

Artur Szpilka bez dwóch zdań zalicza się do grupy sportowców, którzy są najbardziej aktywni w mediach społecznościowych, regularnie chwaląc się w sieci tym, co akurat dzieje się w ich życiu. Pięściarz oraz jeden z największych gwiazdorów federacji KSW w ostatnim czasie zdaje się korzystać ze wszystkich uroków swojego życia i cieszyć się tym, co ma. Oprócz zaczepiania Mariusza Pudzianowskiego i podgrzewaniem atmosfery przed ewentualną walką ze strongmanem, "Szpila" postanowił także spróbować swoich sił w innym sporcie, niż boks, czy MMA. Wszystkim oczywiście pochwalił się na Instagramie.

W takim wydaniu Artura Szpilki jeszcze nie było. Pięściarz znalazł kolejną dyscyplinę, w której się udziela

Ci, którzy przywykli do widoku Artura Szpilki na macie lub sali treningowej, w dodatku w rękawicach, mogli przeżyć niemały szok, gdy pięściarz pokazał się na korcie tenisowym z rakietą w ręce ujawniając, że postanowił potrenować coś zupełnie innego i spróbować się w dyscyplinie, która kompletnie odbiega od sportów walki.

Artur Szpilka znalazł sobie nowy sport do uprawiania! W takim wydaniu gwiazdora KSW jeszcze nie było

- Nowa zajawka 🎾 Świetny sport, odskocznia od innych aktywności, a do tego fajna dawka rywalizacji. Oby się tylko nie okazało, że więcej sprzętu niż talentu - napisał na Instagramie Szpilka, pozując w opasce na głowie oraz rakiecie w dłoni. Wielu internautom spodobało się nowe wydanie zawodnika KSW. - Pasuje Ci równie dobrze jak oktagon - napisał w komentarzu Alberto, gwiazdor HIGH League.

Zobaczcie, jak Artur Szpilka wyglądał w dzieciństwie, klikając w galerię zdjęć poniżej!