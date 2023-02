O kiedy tylko pojawił się pomysł, aby Mariusz Pudzianowski stoczył swoją kolejną walkę z Arturem Szpilką, gwiazdorzy federacji KSW zaczepiają się nawzajem w mediach społecznościowych, publikując coraz to bardziej wymyślne relacje i posty w mediach społecznościowych. Ostatnia porażka "Pudziana" z Mamedem Khalidovem odbiła się jednak bardzo szerokim echem i nie tylko fani, ale również inny zawodnicy pochylali się nad tym, co Pudzianowski pokazał niedawno w oktagonie. Po słowach Phila De Friesa, postawę "Pudziana" w rozmowie z portalem "MMA Rocks" dobitnie skomentował również Artur Szpilka.

Artur Szpilka wymownie o Mariuszu Pudzianowskim. Głęboka analiza gwiazdora KSW

Jak się okazuje, pięściarz już od dłuższego czasu przygląda się temu, jak w klatce radzi sobie Mariusz Pudzianowski i co pokazuje podczas swoich kolejnych walk. Artur Szpilka zauważył m.in., że styl walki "Pudziana" drastycznie się zmienia, kiedy to nie on rozdaje karty podczas pojedynku. Wrócił także wspomnieniami do walki Pudzianowskiego z Michałem Materlą jasno dając do zrozumienia jednak, że wypowiedź ta nie ma negatywnego charakteru.

Takich słów w kierunku Pudzianowskiego od Artura Szpilki jeszcze nie było! Mocna opinia gwiazdora KSW, mówi o panice

- Nie chciałbym w jakimś sensie krytykować Mariusza, ale wielokrotnie uświadomiłem się oglądając kilka jego walk, że kiedy nie idzie po jego myśli, to już panika. Mamed tak naprawdę tylko mnie w tym utwierdził. Z Michałem miał naprawdę bardzo dużo szczęścia. - stwierdził w rozmowie z "MMA Rocks" Szpilka komentując to, co w ostatnim czasie w oktagonie pokazuje Pudzianowski.

