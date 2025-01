Binkowski wpadł w furię na wizji! Marcin Najman na linii wywołał prawdziwy szał. Federacja musiała to przerwać

Boxdel ujawnił informacje o zarobkach Denisa Załęckiego. Gigantyczna kwota! Bad Boy to milioner

Wielkimi krokami zbliża się pierwsza gala federacji FAME MMA w 2025 roku. Wydarzenie odbędzie się w kameralnym gronie, a karta walk wszystkim fanom imponuje. Poza tym jest zaplanowany turniej, którego bohaterami będą tacy zawodnicy jak: Marcin Wrzosek, Paweł Tyburski, Alan Kwieciński, Gracjan Szadziński, Alberto Simao, Krzysztof Maliszewski, Denis Załęcki oraz Piotr Hallmann.

Oprócz wcześniej wspomnianego turnieju, w formule boksu zmierzy się Amadeusz Roślik z Jose Simao oraz Artur Binkowski z Tomaszem Majewskim. Natomiast w MMA - Bartosz Szachta skrzyżuje rękawice z Oskarem Wierzejskim, a Michał Pasternak zawalczy z Denisem Labrygą.

Telefon od Marcina Najmana spowodował wybuch Artura Binkowskiego! Federacja musiała to przerwać, padły mocne słowa

Binkowski w porównaniu do poprzednich starć ze swoim rywalem w mediach społecznościowych na programie "FACE2FACE" był bardzo spokojny. W pewnym momencie prowadzący zapowiedział, że na linii pojawił się Marcin Najman, co rozjuszyło jednego z bohaterów zbliżającej się gali. Od samego początku Binkowski się uruchomił na tyle, że słowa rzucone przez 49-latka nie nadają się do publikacji i cytowania.

Gala FAME 24: Underground odbędzie się 8 lutego w Warszawie. Relacja tekstowa z tego wydarzenia będzie dostępna na sport.se.pl.