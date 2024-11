i Autor: TOMASZ RADZIK SUPER EXPRESS Artur Szpilka

Musicie to zobaczyć!

Blisko dwumetrowa figura Artura Szpilki nagle pojawiła się w znanym sklepie! Mamy zdjęcie, wiemy o co chodzi

Artur Szpilka już się wykurował i w kwietniu ma powrócić do klatki KSW. Teraz jednak głowę byłego pretendenta do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej zajmuje coś innego. To biografia "Zawsze ten sam", która będzie miała oficjalną premierę w sobotę 30 listopada. Z tej okazji w Warszawie dojdzie do spotkania ze "Szpilą" oraz autorem książki, Hubertem Kęską.