Boxdel nie miał litości dla Fabijańskiego. Ostre słowa po kompromitacji na FAME MMA, nie pozostawił wątpliwości

To się dzieje!

nie do wiary

Sebastian Fabijański nie pokazał się z dobrej strony w trakcie FAME MMA. Aktor przegrał swój pojedynek i to w wyjątkowo słabym stylu, co spotkało się z bardzo duzą krytyką ze strony fanów i internautów, którzy nie szczędzili złośliwości artyście. W mocnych słowach na temat występu Fabijańskiego wypowiedział się Boxdel, który zawarł na swoich mediach społecznościowych wyjątkowo mocny komentarz. Takie słowa mogą wyjątkowo porazić!

Sebastian Fabijański przegrał na FAME MMA. Boxdel uderza!

Boxdel napisał na swoich mediach społecznościowych, że jest bardzo zawiedziony postawą Fabijańskiego i zarzuca mu, że zgarnął wyjątkowo dużą gażę za bardzo słaby występ.

- abiś wyr*** na hajs federacje. Masz rekordowe 5 cyfr na sekundę, biorąc pod uwagę, że średnio na walkę spędziłeś 30 sekund w klatce (...) Ty dobrze wiedziałeś, co chcesz zrobić już kiedy wychodziłeś do klatki. Motywowałem Cię, żebyś nie skasztanił i dał ludziom widowisko, szkoda, ale widocznie to nie dla ciebie - napisał Fabijański na swoich mediach społecznościowych.