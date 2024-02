Boxdel zaatakowany wyjątkowo mocno! Tybori uderzył z całej siły, ostre słowa

Paweł Tyburski powiedział wprost o tym, co sądzi o Boxdelu. Uczestnik gal freak-fightowych porozmawiał z Michałem Cichym z MMAPLtv. i powiedział wprost, co denerwuje go w zachowaniu Michała Barona. Padły wyjątkowo mocne słowa, nie hamował tej opinii!

Tybori ostro o Boxdelu. Uderzył z całej siły!

Jak powiedział Paweł Tyburski, Boxdel nigdy nie szanował jego osoby i umniejszał jego zasługi.

- To jest gość, który odbiera telefon i zadzwoni tylko, kiedy sam potrzebuje, ale kiedy ty coś chcesz, kontakt czy coś, to nie potrafi od znajomego odebrać telefonu czy odpisać. On stosuje socjopatyczne techniki. Chciał obniżyć moją wartość, żebym ja był podludziem. Żebym zrozumiał, że on jest "nad" i żebym dostosował się do pewnych rzeczy - powiedział Tyburski.

- Wyjechał do mnie z tekstem: "Paweł, przecież ja cię wziąłem do »Aferek« i tak dalej". Jakby to był wyznacznik tego, że on mnie za coś nagrodził. Ja mówię: "Stary, ja ci zrobiłem jedną z większych oglądalności, pajacu, zapłaciłeś mi chociaż grosza?". A on próbuje mi robić wyrzuty. Pop***doliło ci się, chłopie, we łbie? Tobie sufit na łeb się sp***dolił, czy co? - opowiedział Tyburski.