Brutalny nokaut Fleminasa na KSW 93! Łokciem złożył Szczepaniaka jak scyzoryk. Polak padł bezwładnie

Brutalny nokaut Fleminasa łokciem na Szczepaniaku na KSW 93

Artur Szczepaniak i Madars Fleminas są w czołówce rankingu wagi półśredniej KSW. Przed walką na XTB KSW 93 Polak zajmował w nim drugie miejsce, a Łotysz piąte. Starcie w Paryżu miało pokazać, czy faktycznie tak jest, ale to Fleminas okazał się górą! W pierwszej rundzie Szczepaniak ze spokojem podszedł do rywala, który szukał przewagi w stójce, jednak to właśnie "Król" zaznaczył przewagę pod siatką i obaleniem. To najwyraźniej pobudziło Łotysza, który w drugiej rundzie podkręcił tempo i zdołał zakończyć walkę efektownym łokciem!

Szczepaniak wdał się w wymianę ciosów z Fleminasem już w pierwszej minucie drugiej rundy i odsłonił się na tyle, że prawy łokieć Łotysza wylądował idealnie na jego twarzy. Ten perfekcyjny cios momentalnie ściął z nóg Polaka i zmusił sędziego do zakończenia walki poprzez nokaut. Dla "Króla" była to dopiero trzecia porażka w karierze, z kolei "Łotewski Ekspres" może liczyć na awans w rankingu i cieszy się z 13. zwycięstwa.