Budda zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji! Jego występu chciały wszystkie freak-fightowe federacje

Budda zatrzymany przez CBŚP

"PILNE! Budda zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Youtuber został ujęty wraz z kilkoma innymi osobami. Został zabezpieczony jego majątek" - przekazał na portalu X Patryk Kubiak. Początkowo tę informację nieoficjalnie potwierdzały źródła w policji, ale kilkanaście minut później oficjalne potwierdzenie przekazało CBŚP.

"Kamil L. został dziś przez nas zatrzymany w Warszawie" - poinformowano dziennikarza Radia Kraków. Sprawą ma zajmować się wydział Prokuratury Krajowej w Szczecinie. To tam znajduje się zamiejscowy departament do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji.

Walki Buddy chcieli wszyscy

"Budda" to jeden z największych polskich youtuberów, który swego czasu był naprawdę blisko walki we freak-fightach. Mówiło się o tym, zwłaszcza że jest bliskim kolegą "Boxdela", czyli jednego z założycieli FAME MMA. Sam Kamil L. wielokrotnie przyznawał, że FAME chciał go zakontraktować, a raz był blisko podjęcia pojedynku. Miał wtedy trudny finansowo okres i mógł się odkuć walką, ale ostatecznie załatał dziurę w budżecie w inny sposób. Później podkreślał, że wejście do freak-fightów byłoby dla niego nieopłacalne, bo musiałby poświęcić swój kanał na czas przygotowań.

Youtuber został zatrzymany w poniedziałek, a w niedzielę (13 października) przeprowadził na swoim kanale ostatnią loterię, po której miał odejść z internetu. Wcześniej zasłynął z działalności w branży motoryzacyjnej i wielu akcji charytatywnych.