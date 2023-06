Była gwiazda UFC zdradzała męża z jego najlepszym przyjacielem. Robili to nawet w dniu ślubu! Paskudne brudy wyszły na jaw

Gina Mazany w latach 2017-2022 stoczyła osiem walk w UFC, gdzie nie szło jej jednak najlepiej. Wygrała tylko dwukrotnie i ostatnio walczyła dla innych federacji. Sporty walki są jednak jej ogromną pasją, którą przez lata dzieliła z ukochanym Timem Elliottem. 36-latek stoczył w MMA 31 walk, z czego 19 wygrał. Ostatnio wrócił do klatki po ponad roku przerwy i na gali UFC on ESPN 46 pokonał Victora Altamirano. Już tuż przed tą walką zrobiło się o nim głośno za sprawą trzęsienia ziemi w życiu prywatnym. Elliott publicznie opowiedział o rozstaniu z Mazany. 34-latka miała zdradzać go przez całe małżeństwo z Kevinem Croomem, innym z weteranów UFC, który był też najlepszym przyjacielem zawodnika wagi muszej.

Była gwiazda UFC zdradzała męża z jego najlepszym przyjacielem. Nawet w dniu ślubu

"Chcecie zobaczyć coś paskudnego? To moja żona czytająca przysięgi mojej córce na naszym ślubie! Facet trzymający mikrofon był moim przyjacielem/kolegą z zespołu. Moja żona zdradziła mnie z nim tej samej nocy! I mieli romans przez całe nasze małżeństwo" - napisał w social mediach Elliott. Swój wpis zobrazował wymownym zdjęciem ze ślubu z byłą partnerką, z którą ożenił się w październiku zeszłego roku. Hiszpańska "Marca" poinformowała, że zdradzany mąż dowiedział się o wszystkim dzięki SMS-om wysłanym jednemu z jego kolegów przez Crooma. Przyznał się w nich do relacji z Mazany.

Temat ten wywołał spore zamieszanie przed ostatnią walką Elliotta, któremu ujawnienie prawdy przyniosło sporo spokoju. - Wszyscy myśleli, że rozstaliśmy się, ponieważ powiedziała, że chcę ją zmusić do przeprowadzki do Teksasu, ale to nie były prawdziwe powody. W każdym wywiadzie pytali mnie: "Jak się ma Gina? Jak się macie?", a ja kłamałem i wymyślałem wymówki. W ten sposób raniłem siebie. Po wyjawieniu tego i uzyskaniu wsparcia czuję się lepiej. Czuję, że znów jestem normalny - mówił 36-latek na konferencji przed UFC on ESPN 46, cytowany przez Sport.pl. Poniżej zobaczysz opisywane zdjęcie Mazany z Croomem ze ślubu Elliotta:

Rough news in the #MMA world as longtime veteran Tim Elliott has accused his wife, #UFC competitor Gina Mazany, of cheating on him with friend and teammate Kevin Croom (also a former UFC veteran).Elliott and Mazany married in Oct. 2022. Neither have yet to compete in 2023. pic.twitter.com/liZpgyxf5n— Talen Guzman (@TalenGuzman) May 13, 2023