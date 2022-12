Były mistrz KSW weźmie udział w bardzo brutalnej walce! Pojedynek na specjalnych zasadach, dopuszczalne będą nawet soccer kicki

Sowiński już 13 stycznia zmierzy się z Kamilem "Bombą" Łebkowskim, a w starciu weteranów, które będzie tzw. Super Fightem na gali CAVEMMA 2, dozwolone będą m.in uderzenia głową, kolana w każdej płaszczyźnie, kopnięcia w parterze (soccer kicki), head stompy i łokcie 12-6! - Cały czas jestem w tej grze, cały czas szukam wyzwań i cały czas daję efektowne walki - mówi 35-letni Sowiński, były mistrz KSW i EFM Show. - W walkach MMA możemy sobie pozwolić na wiele, tutaj możemy sobie pozwolić na wszystko! Nie lekceważę nikogo, kto ma ksywę "Bomba". Nie wiem, czy u niego ta bomba jest od ciosu z prawej ręki, czy od tego, że Kamil jest na bombie. Uderzenia głową, łokcie, kopnięcia nawet leżącego przeciwnika. To wszystko ci zafunduję, ponieważ zasady mi na to pozwalają - zapowiada "Kornik".

Artur "Kornik" Sowiński - Kamil "Bomba" Łebkowski w Super Fightcie na gali CAVEMMA 2

- Wszyscy kibice będą cieszyć swoje oczy brutalnością walki na zasadach CAVERULES - dodaje Łebkowski, mistrz PLMMA z lat 2012-15 i weteran organizacji FEN oraz ACB. - Walki nadają sensu mojemu życiu. Nie potrafię wyobrazić sobie życia, w którym to zostawiam i zajmuję się czymś innym. To będzie jeden z lepszych przeciwników i dlatego bardzo się cieszę na to starcie i nie mogę się go doczekać. Artur, szykuj się na mocną bombę! - kończy.

Michał "Wampir" Pasternak - Adam Kowalski walką wieczoru gali CAVEMMA 2

Na gali CAVEMMA 2 w walce wieczoru Michał "Wampir" Pasternak zmierzy się z Adamem Kowalskim. Do klatki w Jastrzębiu-Zdroju wyjdą także tacy zawodnicy jak Sylwester Miller, Azi "One Bomb" Thomas, Wiktor Zalewski, Patryk Fojcik, Mohamed "Dragon Boy" Ghalab, Nika Phatian, Ruslan Bereznevych i Kamil Korzeniewski.

Karta walk gali CAVEMMA 2: Resurrection

Super Fight

3 x 3 min – 73 KG: Artur „KORNIK” Sowiński (23-14) vs Kamil „BOMBA” Łebkowski (19-13)

Walki MMA

3 x 5 min – 93 KG: Michał „WAMPIR” Pasternak (16-8) vs Adam Kowalski (13-7-1)

3 x 5 min – 64 KG: Azi „ONE BOMB” Thomas (9-5-1) vs Sylwester Miller (10-6)

3 x 5 min – 77 KG: Mohamed „DRAGON BOY” Ghalab (6-6) vs Wiktor Zalewski (3-1)

3 x 5 min – 66 KG: Paweł Domin (debiut) vs Nodar Phatian (debiut)

3 x 5 min – 66 KG: Jonatan Kujawa (debiut) vs Ruslan Bereznevych (debiut)

3 x 3 min – 84 KG: Paweł Duszyński vs Bartosz Suszek