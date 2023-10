Były rywal Pudzianowskiego i pogromca Popka zawodnikiem PRIME MMA! Erko Jun zawalczy we freak fightach

Erko Jun kilka lat temu przebojem wdarł się do KSW, gdzie pokonał po kolei Tomasza Oświecińskiego, "Popka" i Akopa Szostaka. Dopiero w czwartej walce musiał uznać wyższość rywala, którym był Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" pokonał Bośniaka przez TKO w drugiej rundzie, a ten zakończył swoją przygodę z polską federacją. Nie odszedł jednak z MMA, bo od 2020 roku stoczył kolejne cztery walki, z których trzy wygrał. Jednym z pokonanych rywali był... Szymon "Taxi Złotówa" Wrzesień, który pokonał swego czasu Marcina Najmana. Po raz ostatni Jun wszedł do klatki w kwietniu tego roku, ale już niedługo czeka go kolejne starcie i to w Polsce. PRIME MMA oficjalnie zakontraktowało 33-latka!

Erko Jun zawalczy w PRIME MMA! Były rywal Pudziana i pogromca Popka wchodzi do freaków

Informację o podpisaniu kontraktu z Erko Junem podano po zakończeniu piątkowej ceremonii ważenia przed sobotnią galą PRIME 6. Były rywal Pudzianowskiego pojawił się na scenie i ogłosił, że podczas gali zostanie ogłoszony jego rywal, którego nazwisko jest ekscytujące dla polskich fanów. Trzeba przyznać, że takiego transferu raczej nikt się nie spodziewał, ale walka byłego gwiazdora KSW z pewnością zaciekawi wielu kibiców.

"TAK, TAAK! ERKO JUN ZAWODNIKIEM PRIME! Erko w swojej karierze stawiał czoła takim zawodnikom jak Akop Szostak, czy Mariusz Pudzianowski w KSW! Teraz przyszedł czas na nowe wyzwania… Witamy w rodzinie PRIME" - przywitano nowego zawodnika w mediach społecznościowych federacji.