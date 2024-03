Już na długo przed galą CLOUT MMA 4, do której dojdzie w najbliższą sobotę 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi, emocje sięgały zenitu. Wszystko za sprawą nie tylko dużych nazwisk, które znalazły się na karcie walk, ale również konfliktów pomiędzy poszczególnymi zawodnikami. Najwięcej emocji bez dwóch zdań dostarczyli Marcin Najman i Jacek Murański, pomiędzy którymi podczas programu "Roast" doszło nawet do rękoczynów. Starcie "El Testosterona" i "Murana" to jednak co-main event CLOUT MMA 4, bowiem na szczycie karty walk znalazł się pojedynek Lexy Chaplin i Marty Linkiewicz. Zanim jednak do niego dojdzie, w klatce spotkają się również m.in. Małgorzata „Margaret” Zwierzyńska i Marianna Schreiber, Daniel Omielańczuk i Kamil Minda oraz Adrian Cios i Paweł Jóźwiak. Zobaczcie całą kartę walk CLOUT MMA 4 oraz kolejność pojedynków w dalszej części materiału!

Sonda Kto wygra walkę Najman - Murański? Marcin Najman Jacek Murański

CLOUT MMA 4 KARTA WALK kolejność walk na CLOUT MMA 4 kto walczy na gali CLOUT MMA 4 Najman – Murański kiedy kolejność walk CLOUT MMA 4

Walka wieczoru: Lexy Chaplin – Marta „Linkimaster” Linkiewicz

Co-main event: Marcin Najman – Jacek Murański