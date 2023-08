Conor McGregor ogłosił to oficjalnie. Fani mieli już dość oczekiwania, nareszcie wszystko się wyjaśniło

Artur Binkowski bezczelnie wyśmiał Marcina Najmana! "To jest nieudacznik!" Zrównał go z ziemią [TYLKO U NAS]

Conor McGregor z pewnością nie imponuje swoimi ostatnimi występami w UFC. Przez ostatnie sześć lat stanął do walki w klatce tylko cztery razy i aż trzykrotnie przegrał! Co więcej, w lipcu minęły dwa lata odkąd po raz ostatni walczył i przegrał wówczas bardzo dotkliwie z Dustinem Poirierem. Choć mogło się wydawać, że Irlandczyk już nie wróci do UFC, to wielu fanów wciąż żywiło nadzieję, że zobaczy swojego ulubieńca w klatce. Teraz „The Notorious” potwierdził, że znów zawalczy i zrobi to już w tym roku!

McGregor zdradził swoje plany na przyszłość

Conor McGregor podczas wizyty w Londynie zdradził nie tylko, że wraca do klatki, ale też zapowiedział przynajmniej trzy walki! Co więcej, wiadomo nawet, z kim będzie walczył w każdej z nich. Irlandczyk ujawnił swoje plany w rozmowie z dziennikarzem „talkSPORT”. – Wracam w grudniu. Michael Chandler. Muszę to zrobić. Po prostu muszę. I muszę go zdzielić. Już go wcześniej złapałem, ale nie miałem okazji, aby wystrzelać go po pysku. Potem walka z Justinem Gaethje, a następnie zrobimy trylogię z Nate'em Diazem – Jasno przekazał McGregor.

To oznacza, że wróci on jeszcze w tym roku, a w 2024 czekają go dwa starcia. Z Chandlerem do tej pory nie walczył, podobnie jak z Gaethje, natomiast z Diazem w 2016 roku najpierw przegrał, a zaraz potem, w tym samym roku, wygrał. Choć z dwoma pierwszymi zawodnikami jeszcze się nie mierzył, to sporo tutaj pośrednich powiązań – Chandler przegrał w ostatnich latach ze wspomnianym Gaethje oraz Dustinem Poirierem, który dwa razy wygrał z McGregorem w 2021 roku. Gaethje natomiast Poiriera pokonał pod koniec lipca bieżącego roku.