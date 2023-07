Conor McGregor pokazał więcej niż chciał. Wszyscy zwrócili uwagę na jego krocze. Tego nie da się "odzobaczyć"

Conor McGregor po raz ostatni w klatce pojawił się w lipcu 2021 roku, więc minęły już dwa lata od jego ostatniej walki. Gwiazdor UFC w ostatnich latach nie radził sobie najlepiej i od 2018 roku wygrał tylko jedną z czterech walk. Jednym z jego pogromców był nie mniej legendarny Chabib Nurmagomiedow i pojawiły się pogłoski, że może dojść do ich kolejnego starcia – szef UFC Dana White chciałby doprowadzić do wielkiego pojedynku zawodników, którzy przez lata tworzyli historię nie tylko wagi lekkiej, ale i całego UFC. Tymczasem jednak McGregor jest na wakacjach z rodziną i wygląda na to, że świetnie się bawi.

Conor McGregor pokazał się w obcisłych slipach. Bielizna gwiazdora niemal pękła!

Irlandczyk to z pewnością jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci w świecie sportu, a na pewno w środowisku mieszanych sztuk walki. Conor McGregor nie raz był bohaterem różnych afer, co pewien czas pojawiają się także poważne oskarżenia wobec niego, także o napaści seksualne. Póki nic mu nie udowodniono, to zawodnik UFC może się cieszyć się wolnością i robi to obecnie na wakacjach z rodziną.

McGregor jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i niedawno udostępnił tam wiele materiałów, jak spędza czas z dziećmi, żoną i swoimi znajomymi na plaży. Wśród nich pojawiło się zdjęcie, jak Irlandczyk wygina się przed aparatem i eksponuje... swoje krocze! Opinające slipy McGregora to widok, który mógł zaskoczyć niejednego fana przeglądającego udostępnione przez zawodnika zdjęcia.