Conor McGregor zupełnie nie mógł się tego spodziewać. Został wywołany do walki przed milionami. Wielki rywal nie zamierza mu odpuścić

Conor McGregor wywołany do walki przez wielkiego rywala. Nie mógł się tego spodziewać

Conor McGregor przez lata był największą gwiazdą UFC, a obecnie dalej wywołuje ogromne emocje. Nie zmienia tego fakt, że ostatnią walkę stoczył w lipcu 2021 roku, gdy po raz drugi z rzędu musiał uznać wyższość Dustina Poiriera. Od tamtej pory spekuluje się o kolejnym pojedynku Irlandczyka, który po drodze wziął udział w 31. sezonie programu "The Ultimate Fighter". Wystąpił w nim z Michaelem Chandlerem i od sierpnia zeszłego roku mówi się o ich walce. Wydawało się nawet, że dojdzie do niej już w czerwcu, ale obecnie jest to niemal wykluczone. Przedłużające się oczekiwanie zaczyna doskwierać Chandlerowi, który wykorzystał niecodzienną okazję, by zaczepić McGregora.

Chandler nie odpuści McGregorowi. Wyzwał go do walki

Chandler był specjalnym gościem poniedziałkowej gali WWE Monday Night RAW. Jest to największa organizacja wrestlingu na świecie, a gwiazdor UFC dopasował się do jej klimatu. W mocnym przemówieniu zaczepił McGregora i kolejny raz wyzwał go do walki. - Hej, co słychać, Anaheim? Obecny wśród was jest najbardziej interesujący zawodnik UFC na tej planecie! A teraz – jest pewien Irlandczyk, który kazał mi czekać o wiele za długo. A ja wciąż mam na myśli tylko jednego gościa… Conor McGregor! Cykorze, zbieraj d**ę do oktagonu! Mamy pewien niedokończony interes, chłopcy. Idźcie z Bogiem! Do zobaczenia na szczycie - wykrzyczał Amerykanin.

Cotygodniowe gale WWE RAW w amerykańskiej telewizji ogląda ok. 1,5 miliona widzów. Do tego warto zaznaczyć, że od kilku miesięcy WWE i UFC wchodzą w skład jednej spółki TKO. Najprawdopodobniej dzięki temu Chandler miał możliwość wywołania McGregora na gali wrestlingu. Czas pokaże, czy był to wstęp do ogłoszenia ich walki, czy kolejna próba zmobilizowania Irlandczyka do powrotu do klatki.