Conor McGregor zupełnie się z tym nie krył. Zdjęcie tego potwora robi piorunujące wrażenie, a cena sprawia, że spadniecie z krzeseł

Conor McGregor stał się niekwestionowaną ikoną mieszanych sztuk walki. Przez lata dominował w największej organizacji MMA na świecie, amerykańskim UFC. Wielu kibiców nadal ma nadzieje, że reprezentant Irlandii wróci do oktagonu, ale na razie się na to nie zanosi. McGregor przeszedł sporą transformację i powrót do walk na pewno nie byłby tak łatwy, jakby można to zakładać. Sam zawodnik stara się korzystać z życia jak może.

Jacht McGregora kosztował miliony. To wyjątkowy egzemplarz

Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo zdjęć z wypoczynku i życia milionera. McGregor nigdy nie ukrywał wystawnego życia i tym razem pochwalił się niebywałą "zabawką". Już jakiś czas temu było głośno o tym, że Irlandczyk jest w posiadaniu wyjątkowego jachtu, Lamborghini 63 Tecnomar. Łódź została wyprodukowana w zaledwie 63 egzemplarzach i jeden z nich trafił do byłego mistrza UFC.

Lamborghini 63 Tecnomar napędzane jest silnikiem o mocy 4000 koni mechanicznych i potrafi rozwinąć prędkość 60 węzłów odpowiadającą ok. 111 km/h. Łódź wzorowana jest na Lamborghini Sian FKP 37 i producenci postarali się, aby odwzorować najdrobniejsze detale. Jak na wyjątkową łódź i cena jest wyjątkowa. Za Lamborghini 63 Tecnomar trzeba zapłacić około 4 mln dolarów, co daje blisko 17 mln zł.