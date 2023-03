Niewiarygodne, jak naprawdę wygląda ciało Conora McGregora. Szokująca metamorfoza. Półnagie zdjęcie wszystko pokazuje

Conor McGregor po raz ostatni walczył w 2021 roku. Choć Irlandczyk mówił, że w MMA już nie wystąpi, wciąż krążą plotki, że niebawem wróci do klatki i znów da wielkie show. Ostatnio pojawiły się nawet doniesienia, że jego kolejnym rywalem miałby być Colby Covington, a więc były tymczasowy mistrz wagi półśredniej UFC. I z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że pojedynek przyciągnąłby miliony fanów.

Metamorfoza McGregora. Jego ciało robi ogromne wrażenie

Na razie są to jedynie plotki i niekoniecznie mogą one znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości. W dodatku Conor McGregor w ostatnim czasie bardzo mocno zmienił swoją sylwetkę. Do tej pory był umięśnionym zawodnikiem, ale muskulatura była mniej "obfita". Teraz Irlandczyk zdecydowanie przybrał na masie i waży zdecydowanie więcej. Dlatego raczej na pewno musiałby występować w wyższej kategorii wagowej. A to, jak zmienił się McGregor widać na galerii poniżej. Muskulatura zawodnika MMA robi wielkie wrażenie.