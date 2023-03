Bójka z udziałem Conora McGregora! Znowu było gorąco. Dana White o wszystkim opowiedział

Conor McGregor to postać, która zawsze gwarantuje duże emocje. To już nikogo nie dziwi. "The Notorious" to jeden z największych zadymiarzy w ostatnim czasie i oczywistym jest, że wiele osób czeka na jego kolejne wejście do klatki. Zanim do tego dojdzie wyemitowany zostanie program The Ultimte Fighter, w którym mentorami będą Conor McGregor i Michael Chandler. Dana White po gali UFC 285 zdradził kilka szczegółów na temat tego programu. Okazuje się, że... dochodziło do naprawdę gorących scen. Między trenerami miało dojść do bójki.

Bójka z udziałem Conora McGregora. Dana White ujawnił szczegóły

Conor McGregor miał pobić się z Michaelem Chandlerem, ale nie wiadomo, jak poważne miało być to starcie. Dana White w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że czuje się... za stary na takie syutacje.

- Chandler i Conor traktowali się z szacunkiem, ale później to napięcie zaczęło rosnąć. Teraz panowie za sobą nie przepadają. Dużo się odwaliło w piątek. Nie patrzę na to, czy jest to dobre dla programu czy nie. Stały się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Robię się na to za stary. Panowie, naprawdę się starzeję... W piątek wylało się sporo g***a - opowiadał Dana White podczas konferencji prasowej.

Jedno jest pewne - temperatura przed walką zaczyna rosnąć. UFC zaczyna także podgrzewać atmosferę przed startem nowego sezonu The Ultimate Fighter.

Kim jest Conor McGregor?

Conor McGregor to jedna z ikon organizacji UFC. Stoczył 28 pojedynków w MMA, wygrał 22 pojedynki, przegrywał sześciokrotnie - w tym dwukrotnie z Dustinem Poirierem. Był mistrzem UFC w kategorii piórkowej i lekkiej.