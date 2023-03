Miliony w grze! Andrzej Wasilewski szczerze o gali w Rzeszowie i walce o pas Różański - Babić

Balboa Domalik rozpoczął przygotowania do finału z Don Diego Kubiszynem! "Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi"

Grupa Wasilewskiego wygrała przetarg na walkę z samym Eddiem Hearnem z Matchroom Boxing. Zwycięska oferta wyniosła 425 tysięcy dolarów. To niespełna dwa miliony złotych, ale szef KnockOut Promotions zdradził, że budżet gali będzie znacznie większy. Znany promotor podzielił się z nami swoimi wrażeniami także w kilku innych kwestiach. Kilka wątków oraz wideo z całej rozmowy poniżej.

Wasilewski o budżecie gali w Rzeszowie

- Na początku plan był taki, żeby się zmieścić dosyć istotnie poniżej czterech milionów złotych. To nie jest tak, że jak robimy coś znacznie większego, to wszystko nagle kosztuje dwa razy więcej, ale jest trochę tych pozycji w excelu. kwota rośnie i teraz musimy zrobić co w naszej mocy, by tych czterech milionów nie przekroczyć. Taki sobie postawiliśmy sufit. Jak na sporty walki w Polsce, takie oldschoolowe, to jest to ogromny budżet.

Wasilewski o innych walkach na gali w Rzeszowie

- Jeszcze się wstrzymuję z ogłaszaniem, bo jako prawnik cenię sobie to, co jest na papierze, ale w boksie jest takie powiedzenie "don't blink", czyli nie mrugaj. I ja kibicom boksu w Polsce mówię szczerze, by nie mrugali i kupowali bilety, bo parę dużych niespodzianek jest w drodze.

Wasilewski o drogich biletach na galę w Rzeszowie

- Zmartwię kibiców, ale może się okazać, że najtańszy bilet nie będzie kosztować 300 zł a 500 zł. Mimo to w przypadku tego eventu jestem całkowicie przekonany, że sprzedamy wszystkie bilety. To jest duża zasługa samego Łukasza, który jest bardzo szanowany i lubiany w Rzeszowie. Świadczy to też o tym, że jest porządnym, poważnym człowiekiem.