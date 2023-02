Znamy ceny biletów na walkę Różańskiego o tytuł mistrza świata w Polsce! Trzeba głęboko sięgnąć do kieszeni!

Doprowadzenie do starcia Różańskiego z Babiciem o tytuł mistrza świata w Polsce nie było proste ani tanie. Grupa KnockOut Promotions, której szefem jest Andrzej Wasilewski, wygrała jednak przetarg z samym Eddiem Hearnem z Matchroom Boxing. Zwycięska oferta opiewała na sumę 425 tys. dolarów - 10 procent z tej sumy (42,5 tys. dol.) trafi jako bonus do zwycięzcy, reszta (382,5 tys. dol.) zostanie podzielona po połowie na obu zawodników. Jeśli zatem Różański wygra i zostanie mistrzem, to poza pasem zgarnie też nieco ponad milion złotych!

Ceny biletów na walkę Różański - Babić o tytuł mistrza świata

W sumie budżet gali, jak zdradził Wasilewski, przekroczy trzy miliony złotych. Nic więc zatem dziwnego, że bilety, które właśnie trafiły do sprzedaży, nie należą do najtańszych. Ceny zaczynają się od 300 złotych, a kończą na 4 tysiącach złotych! Tanio nie jest, ale wiele wskazuje na to, że impreza w G2A Arenie może przejść do historii polskiego boksu. Poza batalią Różańskiego o pas mistrza świata, w ringu o tytuły mistrza Europy mają bowiem powalczyć Michał Cieślak oraz Laura Grzyb. Do tego organizatorzy szykują jeszcze kilka niespodzianek...