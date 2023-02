i Autor: Piotr Duszczyk / Boxingphotos.pl Michał Cieślak wygrał na Knockout Boxing Night 24

Szykują się olbrzymie emocje

To może być najlepsza gala w historii polskiego boksu! W walce wieczoru bój o mistrzostwo świata, wcześniej znakomita przystawka

Po niespełna siedmiu latach w Polsce ponownie zobaczymy walkę o tytuł mistrza świata. Już 22 kwietnia w Rzeszowie Łukasz Różański zmierzy się z Alenem Babiciem o wakujący pas federacji WBC w wadze bridger (do 101,6 kg). Wiele jednak wskazuje na to, że to nie będzie jedyna intrygująca batalia tej gali.