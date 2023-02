Oficjalnie! Wiemy kiedy Łukasz Różański będzie się bić o tytuł mistrza świata z Alenem Babiciem

Ostatnia walka o pas mistrza świata w Polsce miała miejsce we wrześniu 2016 r. - ówczesny czempion wagi junior ciężkiej Krzysztof Głowacki przegrał wtedy w Ergo Arenie z Ołeksandrem Usykiem. Po niespełna siedmiu latach ponownie zobaczymy w kraju bój o najcenniejsze trofeum w boksie zawodowym. Doprowadzenie do takiego starcia nie było proste ani tanie, ale udało się. Grupa KnockOut Promotions, której szefem jest Andrzej Wasilewski, wygrała przetarg z samym Eddiem Hearnem z Matchroom Boxing.

Różański - Babić o pas mistrza świata 22 kwietnia w Rzeszowie

Zwycięska oferta opiewa na sumę 425 tys. dolarów - 10 procent z tej sumy (42,5 tys. dol.) trafi jako bonus do zwycięzcy, reszta (382,5 tys. dol.) zostanie podzielona po połowie na obu zawodników. Jeśli zatem Różański wygra i zostanie mistrzem, to poza pasem zgarnie też nieco ponad milion złotych! W niedzielę z kolei poznaliśmy oficjalnie datę tego pojedynku - jak napisał Wasilewski na Twitterze do batalii o pas dojdzie 22 kwietnia w Rzeszowie!

Oficjalnie : Różanski - Babic o zawodowe Mistrzostwo Świata WBC - 22 kwietnia, Rzeszów !!!— A. Wasilewski (@boxingfun) February 19, 2023