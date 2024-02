Denis Załęcki odgraża się Wielkiemu Bu. Chce doprowadzić do krwawej jatki. Bad Boy prowokuje w sieci

Mariusz Pudzianowski poinformował o nagłej zmianie. Dopadło go znudzenie. Postanowił przekazać to publicznie

Załęcki odgraża się Wielkiemu Bu

Denis Załęcki nie zaliczy ostatnich miesięcy do udanych. Od dawna nie zaznał smaku zwycięstwa we freak-fightach, a po dwóch poprzednich walkach spadła na niego ogromna fala krytyki za jego zachowanie. Podczas Clout MMA 3 pod koniec 2023 roku "Bad Boy" zmierzył się z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem. Choć pojedynek zapowiadał się na bardzo ciekawy, Załęcki skompromitował się swoim występem i częściej się przewracał niż zadawał ciosy. Jak potem tłumaczył, zawiodła go głowa i postanowił zrobić sobie przerwę od występów.

Krwawa jatka Załęckiego z Wielkim Bu?

Trudno jednak przypuszczać, aby "Bad Boy" na dłużej zniknął z freak-fightów. A potwierdza to ostatni wpis Załęckiego w mediach społecznościowych. Zwrócił się on do "Malichy", który upomina się o walkę z "Bad Boy'em". - Malicha, odpowiadając ci na relację… daj mi trochę czasu, to cię odblokuję. Za dużo osób mam już zablokowanych, więc trochę zejdzie, bym cię tam odnalazł… następny temat… Słowa dotrzymam i jestem chętny bić się z tobą w każdym wolnym terminie, niestety zależy to od włodarzy federacji, ale zaznaczam, jestem bardzo chętny na tę walkę, bo będzie o czym pogadać! - czytamy we wpisie Załęckiego.

Dojdzie do rewanżu Załęckiego z Wielkim Bu?

W drugiej części "Bad Boy" napisał o ewentualnym rewanżu z Wielkim Bu na bardzo krwawych zasadach. - Ale będąc obiektywnym prędzej bym szedł w walkę 2vs2, ja z Bartkiem na ciebie i Bułę, bo połączymy ten panel i na pewno by było ciekawiej! Bo ciekawi jesteśmy jakie masz zdanie na niektóre zachowania Buły. Moim priorytetem jest teraz Buła, ale dochodzą mnie słuchy, że kwoty, które woła, są nie do przeskoczenia! Boi się prawdziwego rewanżu na zasadach ulicznych, bo najwidoczniej ma za dużo do stracenia. Podejmujecie wyzwanie? 2vs2, zasady uliczne - zaproponował Załęcki.