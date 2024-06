Diablo Włodarczyk na PGE Narodowym! Wielka walka pięściarza na FAME 22. Będzie ostra bitka z Pashabicepsem!

FAME odkrył kolejne karty przed galą na PGE Narodowym! Kieras vs Załęcki bohaterami widowiska, szykują się grzmoty

Wejście Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka do oktagonu FAME, to długo wyczekiwany moment przez fanów freak-fightów. Pięściarz jest jednym z najpopularniejszych zawodników w historii polskiego boksu i jako jeden z nielicznych mógł mianować się mistrzem świata. Wielu jest ciekawych, jak doświadczony fighter poradzi sobie w zupełnie nowej formule. Diablo w oktagonie nie będzie miał łatwego zadania. Rywalem utytułowanego pięściarza będzie popularny Papito, który żadnych sportowych wyzwań się nie boi, co już kilkakrotnie udowadniał.

POZNAJCIE KOLEJNE ZESTAWIENIE NA KARTACH FAME 22 🔥🔥🔥To będzie prawdziwie legendarna walka – pashaBiceps vs Diablo 🏆💨Krzysztof „Diablo” Włodarczyk to jeden z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy! Zdobywca pasa WBC, w swojej karierze zawodowej stoczył już 70… pic.twitter.com/mX1S43mQO2— FAME MMA (@famemmatv) June 26, 2024

Pashabiceps, dzięki swojej zawziętości pokonał rowerem trasę z Polski do Paryża i Kopenhagi, gdzie w drugim przypadku musiał „przejechać” przez Bałtyk! Walka Diablo z Pashą gwarantuje ogromne emocje w oktagonie. To dopiero początek ogłoszeń. Sporych niespodzianek na karcie walk FAME 22 na PGE Narodowym z pewnością nie zabraknie. Gala FAME 22 odbędzie się 31 sierpnia na PGE Narodowym. Wydarzenie już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie - bilety rozchodzą się w zawrotnym tempie. Wejściówki do nabycia na www.ebilet.pl