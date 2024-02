Dom Roberta Karasia przytłacza luksusem. Agnieszka Włodarczyk pokazała ich gargantuiczne mieszkanie, nogi uginają się od bogactwa

Mariusz Pudzianowski poinformował o nagłej zmianie. Dopadło go znudzenie. Postanowił przekazać to publicznie

Robert Karaś znów na ustach wszystkich. Stracił rekord

Latem 2023 roku Robert Karaś pobił rekord świata w dziesięciokrotnym Ironmanie na zawodach w Brazylii, pokonując poprzedni wynik o kilkanaście godzin. Niedługo później na jaw wyszły jednak badania antydopingowe polskiego triathlonisty, które dały wynik pozytywny. Kilka dni temu oficjalnie organizacja IUTA (International Ultra Triathlon Association) odebrała mu wspomniany rekord świata, a do tego nie będzie on mógł startować w zawodach pod jej egidą przez dwa lata. Karaś z pewnością jednak nie zaprzestanie treningów, co zapowiadał już wcześniej. A teraz ma do nich niezwykle luksusowe warunki.

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk przenieśli się na Florydę

Jak się okazało, Karaś wraz ze swoją żoną, znaną polską aktorką Agnieszką Włodarczyk, przeniósił się na Florydę. Para dotarła tam niedawno i Włodarczyk postanowiła pochwalić się tą szczęśliwą wieścią ze swoimi fanami na Instagramie. Udostępniła tam wiele nagrań z wnętrza ich nowej posiadłości oraz osiedla, na jakim się znajduje. Można zdecydowanie przyznać, że spełnia się ich „Amerykański Sen”!

Ogromny dom Roberta Karasia powala luksusem!

Jak możemy zobaczyć na nagraniach, osiedle wygląda na naprawdę luksusowe. Wiele domów ma przydomowe baseny, ale na osiedlu znajduje się także większy basen dla wszystkich mieszkańców. Co więcej można tam znaleźć także boiska do koszykówki czy siatkówki plażowej. Luksus przepełnia także samą posiadłość, która na parterze składa się z dwóch sypialni, dwóch łazienek, wielkiej kuchni połączonej z salonem, z którego można wyjść na taras i dalej do przydomowego basenu. Dół mieszkania uzupełnia garaż przerobiony na salon gier. Na górze domu znajduje się natomiast małe domowe kino, z wielkim ekranem i kinowymi fotelami, a otoczone jest ono aż... OŚMIOMA sypialniami! Jak sama Agnieszka Włodarczyk przyznała, wszystko w Ameryce jest ogromne, a po domu musi „biegać, bo nie da się inaczej”. Zdjęcia z wnętrza domu Roberta Karasia i Agnieszki Włodarczyk zobaczycie w galerii powyżej.