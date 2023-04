Ewa Brodnicka o działalności na OnlyFans. Ile tam zarabia? Czy to się opłaca?

Artur Szpilka dopiero po latach zdecydował się na to wyznanie publicznie! Chciał powiedzieć to już wcześniej

Ewa Brodnicka to jedna z największych gwiazd boksu w Polsce. Była mistrzyni świata od pewnego czasu znakomicie odnajduje się w świecie freak-fightów. "Kleo" zmierzy się na gali FAME MMA 18 z Martą Linkiewicz, która ostatnio przegrała z Anielą "Lil Masti" Bogusz i straciła swój pas mistrzyni FAME MMA. Brodnicka wielokrotnie próbowała uszczypnąć swoimi uwagami rywalkę. Linkiewicz starała się pozostać niewzruszona.

Brodnicka o OnlyFans: "Tak, opłaca się!" Ile zarabia?

Brodnicka nie ukrywała, że posiadanie konta na tej platformie najzwyczajniej w świecie się jej opłaca.

- Tak, OnlyFans się opłaca. Moja rywalka - nie zdążyłam jej o to zapytać - mówiła w prześmiewczy sposób mówiła, że lepiej założyć OnlyFansa niż pracować za najniższą krajową. To było niefajne, bo nawet jak ktoś mało zarabia, to nie powód, by się z takiej osoby wyśmiewać. Każdy ma prawo zarabiać w taki sposób, jaki chce. Ja do OnlyFansa nie będę zachęcać - przyznała Ewa Brodnicka w rozmowie z "Super Expressem".

Była mistrzyni świata w boksie zapytana o to, jakie pieniądze zarabia z tej platformy w porównaniu z walkami bokserskimi czy freak-fightami nabrała wody w usta. - Pomidor. Nie lubię takiego zaglądania do portfela - ucięła temat.

Kiedy gala FAME MMA 18?

Gala FAME 18 odbędzie się już 20 maja w łódzkiej Atlas Arenie. W walce wieczoru organizacja zaplanowała dwa pojedynki - najpierw Amadeusz Ferrari zmierzy się z Kacprem Błońskim, a jeśli do kolejnego starcia dopuszczą go lekarze (niezależnie od wyniku pierwszego starcia) zawalczy z Marcinem Dubielem.

