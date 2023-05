Ewa Brodnicka ujawniła informacje na temat swojego zdrowia. Jej twarz cierpiała po walce z Linkiewicz, teraz mamy nowe zdjęcie

Artur Szpilka postanowił zaszokować tuż przed walką z Pudzianowskim. To robił na ostatnim treningu. Zwrócił się do Pudziana

Ewa Brodnicka postanowiła poinformować fanów o swoim stanie zdrowia. Tuż po walce z Martą Linkiewicz na gali FAME MMA, gwiazda musiała pojechać do szpitala, gdzie przeszła badanie oka. Ostatecznie okazało się, że ze stanem zdrowia pięściarki nie jest źle, a ona sama czuje się dobrze. Najnowsze zdjęcie opublikowane przez Brodnicką na mediach społecznościowych pokazuje, że rana już praktycznie zdążyła się zagoić.

Ewa Brodnicka pokazuje swoją twarz po starciu z Linkiewicz. Rana zdążyła się zagoić

Pojedynek między Martą Linkiewicz a Ewą Brodnicką był jednym z najważniejszych wydarzeń gali FAME MMA i mimo że pięściarka wygrała, to nie mogła świętować swojego triumfu przez ranę oka, przez co zmuszona była do wizyty u lekarza. Jak sama pisała na mediach społecznościowych, groźnie wyglądająca rana nie jest niebezpieczna i wszystko "do wesela się zagoi". Najnowsze zdjęcie opublikowane przez Brodnicką pokazuje, że rzeczywiście gwiazda zdołała pozbierać się po kontuzji i bez watpienia jeszcze zobaczymy ją na galach freak-fightowych.

i Autor: instagram.com/ewabrodnicka